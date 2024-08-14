تشييع جثامين شقيقتين وابنة عمهما ضحايا حادث أبو زعبل في مسقط رأسهم بالشرقية

شيّع المئات من أهالي قرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جنازة شقيقتين ونجلة عمهما، ضحايا حادث انقلاب سيارة على طريق أبو زعبل في محافظة القليوبية.

وصلت جثامين المتوفيات الثلاث إلى القرية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليهن في مسجد الجزارين بعد أن فارقن الحياة إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق أبو زعبل بمحافظة القليوبية.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة، وقد خيم الحزن على القرية منذ تلقي نبأ وفاة الفتيات الثلاث في الحادث، الذي أسفر أيضًا عن إصابة خمسة أشخاص آخرين.

الضحايا الثلاث هن: إسراء حسن عثمان، وشقيقتها منى حسن عثمان، ونجلة عمهما أسماء محمد عثمان. بعد أداء صلاة الجنازة، ودفنت الجثامين الثلاثة الثرى في مقابر ذويهم.