حبس فتاة وشابين على خلفية قتل سائق ميكروباص بالعياط

قررت نيابة العياط بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، حبس فتاة وشابين 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية قتل الأولى لسائق ميكروباص حاول التعدي عليها جنسيا بمنطقة جبلية بالعياط.

كما أمرت النيابة بعرض الفتاة على الطب الشرعي، لإعداد تقرير حول حالتها والكشف عليها، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية جاءت أثناء مفاجأة القوات الأمنية بمركز شرطة العياط بدخول فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 عاما، تحمل بيدها سكينا وتبلغ الأمن في النوبطشية أنها قتلت شخصا في منطقة جبلية بقرية طهما بالعياط بسبب محاولته اغتصابها واستدراجها على الطريق.

وشرحت الفتاة تفاصيل الحادث بأنها كانت بصحبة صديقها بالجيزة وعقب إنهاء المقابلة وجدت هاتفها المحمول يدق جرسه برقم صديقها، وبالإجابة وجدت شخصا آخر يرد عليها بأن الهاتف وجده وأنه لا يعرف صاحب الهاتف فطلبت منه إحضار الهاتف فأخبرها بأنه متواجد على الطريق الصحراوي بدائرة العياط فطلبت منه التوقف لحين وصولها.

وتابعت الفتاة بمجرد وصولها أخطرها السائق أن شخصا آخر قال أنه صاحب الهاتف وحصل عليه، وعند محاولتها المغادرة طلب توصيلها لمكان اتجاهها بحجة أن المكان بطريقه فوافقت على ذلك واستقلت السيارة معه إلا أنه دخل بمدق جبلي بالمنطقة وتوقف في منطقة نائية وأخرج سلاحا أبيض وحاول اغتصابها جنسيا.

ولفتت الفتاة أنها حاولت مجاراته في طلبه حتى تمكنت من الإمساك بالسكين وانهالت عليه بالطعنات بالرقبة والجسد حتى خر قتيلا وفرت هاربة مستغيثة بالأهالي إلى أن وصلت مركز شرطة العياط.

وبمعاينة جثة القتيل تبين أنه أ.ز.ع، 22 عاما، مقيم بقرية بيدف بدائرة قسم شرطة العياط، وبالاستعلام عن أسم صديق الفتاة تبين أنه يقيم بذات القرية ما دفع رجال المباحث لربط الواقعة ببعضها وأن الحادث كان مدبرا للفتاة من قبل صديقها وآخر كان معها أثناء تواجدها بحديق الحيوان بالجيزة.