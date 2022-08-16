أوبر لخدمات النقل الذكي ترفع أسعارها في لندن بنسبة 5%

أعلنت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز رفع أسعار خدماتها في بريطانيا ، مع البدء بزيادة الأسعار في لندن بنسبة 5% بهدف جذب المزيد من السائقين إلى شبكة الشركة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لشركة أوبر إن الأسعار ستزيد في مختلف أنحاء بريطانيا بنسب متفاوتة، حيث تستهدف جذب 8000 سائق جديد للعمل لديها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها في العاصمة البريطانية.

كان انسحاب أعداد كبيرة من السائقين من العمل لدى أوبر في العام الماضي أدى إلى نقص كبير في رحلات الشركة بلندن، حيث انتقل العديد من السائقين الذين كانوا يعملون في خدمة نقل الركاب إلى العمل في شركات خدمات البريد والنقل الأخرى مثل جاست إيت، وتيك اواي دوت كوم وأمازون دوت كوم. كما حاولت أوبر خلال العام الحالي جذب المزيد من السائقين للعودة إلى العمل لديها بعد انتهاء إجراءات الإغلاق التي صاحبت تفشي فيروس كورونا المستجد.

من ناحيتها ،أصدرت نقابة جي.إم.بي العمالية في بريطانيا بيانا اليوم الاثنين قالت فيه إن قرار أوبر زيادة الأسعار جاء بفضل جهودها لتحسين ظروف عمل السائقين في الشركة.

وقالت أوبر إنها نجحت في جذب 10 آلاف سائق جديد للعمل لديها منذ وافقت في العام الماضي على حق العمال في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر والاشتراك في صناديق تقاعد.