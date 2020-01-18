 تنفيذ حكم الإعدام على ٥ مدانين بينهم سيدة بسجن طنطا العمومي - بوابة الشروق
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تنفيذ حكم الإعدام على ٥ مدانين بينهم سيدة بسجن طنطا العمومي

علاءشبل
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 4:30 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 4:30 م

نفذ اليوم السبت، مسؤولو سجن طنطا العمومي حكم الإعدام في 5 مدانين بأحكام نهائية في 5 قضايا قتل مختلفة.

ونقلت جثث المدانين إلى مشرحة طنطا الجامعي وسلمت إلى ذويهم وسط إجراءات أمنية مشددة، ودفنهم في مقابر العائلة.

وضمت قائمة المدانين: "جمال. ا" بالقضية رقم 22153/209 جنايات مركز المحلة، قتل عمد، "هويدا. م" بالقضية رقم 22153/209جنايات مركز المحلة قتل عمد، و"أحمد. ا" 5874/2015 جنايات مركز السنطة قتل عمد، و"محمود. ف" رقم 46/2011 جنايات مركز إيتاى البارود قتل عمد، و "أحمد. ب"، بالقضية رقم 9129/2015 جنايات المقطم، قتل عمد.

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