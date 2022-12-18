عضو اتحاد مقاولي البناء والتشييد: أسعار الكابلات ازدادت بنسبة 114%

قال المهندس محمد عبدالرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشييد، إن القطاع يمر بأزمة ممتدة، مشيدًا بما قدمته الحكومة من صرف للتعويضات، خلال التعويم الأول للجنيه المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «ما يحدث في سوق العقار فاق كل الحدود»، منوهًا إلى أسعار كل الخامات ازدادت، وخرجت عن قدرة المقاول.

ولفت إلى زيادة أسعار بعض الخامات بنسبة 50%، وتعدت في الكابلات نسبة 114%، مشيرًا إلى أهمية زيادة عدد مصانع الحديد والإسمنت في مصر، حتى تتواكب مع التعداد السكاني الذي بلغ نحو 108 ملايين نسمة الآن.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي البناء والتشييد، إلى أن مشروعات الدولة المنفذة في وقت واحد، أدت إلى طلب على المصنعين «لم يحلموا به»، لافتًا في الوقت نفسه، إلى أن «جملة الطلب فاقت استيعابهم».

ودعا إلى عدم طرح مشروعات جديدة إلا للضرورة القصوى؛ لأن المشكلة تفوق إمكانيات تلك الشركات، قائلًا إن المشروعات التي تنفذها الشركات مع الدولة، لا يجوز التأخير فيها؛ لأنها تعرض المسؤول عنها لغرامة قدرها 10%.

وذكر أن المشروعات يجب أن تنفذ بـ«رقم معقول» وباستخدام الخامات المصرية، طبقًا للمواصفات المطلوبة، مناشدًا إعادة النظر في مدد تسليم المشروعات، في ظل الظروف الحالية.