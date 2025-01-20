خيري رمضان: إسرائيل لا تسعى إطلاقا للقضاء على حركة حماس

قال الإعلامي خيري رمضان، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحمّل ما لا يتحمله بشر.

وأضاف خلال برنامجه «مع خيري» عبر شاشة «المحور»، مساء الأحد، أن ما حدث في غزة يفوق ما وقع في محرقة الهولوكوست التي وقعت مرة لكن ما جرى في القطاع كان يتكرر بشكل يومي وسنوي في ظل معاناة مستمرة للفلسطينيين.

وأشار إلى أن غزة الآن أصبحت خرابًا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتًا إلى أن وزير المالية الإسرائيلي سموتيريتش لا يزال يهدد بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو حال عدم احتلال قطاع غزة والقضاء على حركة حماس.

وتابع رمضان: «صدقوني، إسرائيل لا تسعى إطلاقًا للقضاء على حركة حماس، ويهمها أن تكون الحركة موجودة، لكن منزوعة القوة والسيطرة».

ولفت إلى أن وجود حماس بهذا الشكل في المنظور الإسرائيلي يعني أنه لا وجود لحل الدولتين.