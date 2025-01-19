 نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى أعلى مستوي وتسجل 2.24 تريليون جنيه بنهاية عام 2024 - بوابة الشروق
الأحد 19 يناير 2025 12:50 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى أعلى مستوي وتسجل 2.24 تريليون جنيه بنهاية عام 2024


نشر في: الأحد 19 يناير 2025 - 12:31 م | آخر تحديث: الأحد 19 يناير 2025 - 12:31 م

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.

أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.905 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر الماضي.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.255 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية 563.393 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه.

تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.905 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر الماضي.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.255 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية 563.393 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك