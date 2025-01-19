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كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.

أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.905 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر الماضي.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.255 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية 563.393 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه.

تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.905 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر الماضي.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 1.255 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، وسجلت ودائع البنوك بالعملة المحلية 563.393 مليار جنيه، مقابل 649.9 مليار جنيه.