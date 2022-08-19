بات عمر مرموش، نجم فولفسبورج الألماني، جاهزًا للمشاركة في المباريات مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة بايرن ميونخ بالبوندسليجا.

ونشر الحساب الرسمي لفولفسبورج عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لمرموش من مشاركته في مران الفريق، اليوم الجمعة، وظهر خلالها في حالة بدنية رائعة، لتؤكد تعافيه من الإصابة والعودة للمشاركة في المباريات مرة أخرى.

تعرض مرموش للإصابة في مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بهدفين دون رد، وغادر على أثرها اللقاء في الدقيقة 68 من شوط المباراة الثاني.

وكشفت تقارير صحفية عن أن إصابة مرموش هى عبارة عن ورم في الفخذ،.

وفي سياق متصل أكد مرموش على بقائه مع فولفسبورج بعدما كثرت التكهنات والشائعات حول رحيله الفترة المقبلة في ظل اهتمام من جانب العديد من الأندية آخرها إسبانيول الإسباني.

ومن المتوقع أن يبدأ مرموش في التشكيل الأساسي لفولفسبورج عندما يستضيف فريقه شالكه، غدًا السبت، على ملعب فوكسفاجن أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البوندسليجا.

وينتهي تعاقد مرموش مع فولفسبورج بحلول 30 يونيو 2023.