التحالف: تدمير مسيرتين حوثيتين أطلقتا نحو مطار أبها السعودي

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأحد، من تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها الدولي (جنوب غرب) المملكة.

وقال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان صحفي اليوم أوردته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية، إن "الطائرات انطلقت من مطار صنعاء الدولي الذي أصبح مركزًا للهجمات العابرة للحدود"، مشيرًا إلى أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه خميس مشيط من مطار صنعاء الدولي.

وتشن جماعة الحوثي هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية وزوارق مفخخة مستهدفة القوات السعودية واليمنية داخل اليمن وأراضي المملكة.