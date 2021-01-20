رئيس وزراء إيطاليا يحتفظ بالسلطة بعد فوزه بالثقة في تصويت بمجلس الشيوخ

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فاز رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي فى تصويت بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء، مما سمح له بالاحتفاظ بالسلطة، وذلك بعد انسحاب أحد الأحزاب الصغيرة الشريكة فى حكومته الائتلافية.