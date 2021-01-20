 رئيس وزراء إيطاليا يحتفظ بالسلطة بعد فوزه بالثقة في تصويت بمجلس الشيوخ - بوابة الشروق
الأربعاء 20 يناير 2021 2:26 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

رئيس وزراء إيطاليا يحتفظ بالسلطة بعد فوزه بالثقة في تصويت بمجلس الشيوخ

د ب أ
نشر في: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 يناير 2021 - 1:58 ص

فاز رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي فى تصويت بالثقة على حكومته في مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء، مما سمح له بالاحتفاظ بالسلطة، وذلك بعد انسحاب أحد الأحزاب الصغيرة الشريكة فى حكومته الائتلافية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك