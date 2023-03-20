المفوضية الأوروبية تمنح تركيا مليار يورو للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزلزال

أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر المانحين اليوم الاثنين، أن المفوضية تعتزم منح تركيا مليار يورو (1ر1 مليار دولار) للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي ضربها الزالزال على الحدود مع سوريا.



وقالت رئيسة المفوضية: "ينبغي علينا إستدامة دعمنا ومساعدة الناجين، ليس فقط للبقاء على قيد الحياة، ولكن أيضا لإعادة بناء حيواتهم".



وأضافت فون دير لاين: "لابد من إعادة بناء المنازل والمدارس والمستشفيات بأعلى معايير الأمان لمقاومة الزلازل.وأنه لابد من إصلاح مرافق المياه والصرف الصحي والبنية التحتية الأخرى".



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الضحايا في سوريا سوف يتلقون مساعدات أخرى بقيمة 108 ملايين يورو.



يذكر أنه بسبب الحرب الأهلية في سوريا يتم ضخ مساعدات الاتحاد الأوروبي للبلاد عبر منظمات الإغاثة الدولية، وهي تفتصر على الدعم الانساني وعمليات إعادة الاعمار ذات الضرورة القصوى مثل إصلاح مواسير المياه.



وانتقدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين، عقد مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا في العاصمة البلجيكية بروكسل، دون التنسيق مع الحكومة السورية.



وتسبب زلزالان بقوة 7ر7 و6ر7 درجات على مقياس ريختر ضربا في السادس من الشهر الماضي جنوبي تركيا وشمال سوريا في وفاة أكثر من 50ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية التحتية.