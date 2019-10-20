وزير الري يؤكد أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة



أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأن لدينا مشكلات في نوعية المياه وتغير المناخ.

جاء ذلك خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثانية، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان "الاستجابة لندرة المياه"، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الحالي.

وقال وزير الري إن النيل في يوليو الماضي كان هناك تدفق للمياه، كما أن هناك فيضانا هذا الشهر بشكل غزير ووفير .. مؤكدا أهمية أن نحسن من إنتاجياتنا للمياه والوصول لحوكمة سليمة لتتعامل مع هذه التحديات.

وأضاف "لدينا التعديد من التحديات وتوقعنا زيادة السكان عام ٢٠٥٠ إلى ١٧٠ مليون وهذا ليس في بلدنا فقط ولكن في البلدان المجاورة فيجب إيجاد تنمية منسقة".

وأوضح الوزير أن تغير المناخ وإغراق الدلتا كلها تحديات نواجهها للحفاظ على منطقة الدلتا فنقوم بأعمال حماية في منطقة الدلتا فلدينا نقصا في المياه وهذا النقص واجهناه بإعادة تدوير المياه.

وأشار عبدالعاطي إلى أن لدينا مشروعا ضخما لمعالجة ٣ ملايين متر مكعب من المياه في اليوم، ومياه الصرف الزراعي يجب معالجتها بشكل جيد لإعادة التدوير فنحن نستخدم المياه ٣ أو ٤ مرات وهي النسبة الأعلى في العالم وتصل إلى ٨٥ في المائة وسنتعدى بالنسبة للكفاءة ٩٠ في المائة.

وقال "لدينا خطة لمصادر المياه باستثمارات ٥٠ مليون دولا أمريكي"..مضيفا :"وضعنا عدة سدود لاستثمار المياه وحصادها فحصدنا أكثر من ٣ آلاف كتر مكعب من الأمطار في سيناء"