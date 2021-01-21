رئيس وزراء المجر: ملتزمون بتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

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أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن حكومة بلاده لا تزال ملتزمة بتعزيز العلاقات المجرية - الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل.

وقال أوربان -في رسالة للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نقلتها قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الخميس- إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثبتت التعاون الودي والمتبادل بين الولايات المتحدة الأمريكية والمجر، لذلك فإن حكومته تلتزم بتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأعرب أوربان عن تمنياته لبايدن بالنجاح والتوفيق في أداء مسئولياته وواجباته.

وكان بايدن قد أدى أمس الأربعاء اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.