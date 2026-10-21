الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يتجاوز 12 درجة في بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء خريفية مستقرة، مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، وأصبح الإحساس بالبرودة ملحوظًا خلال ساعات المساء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة الصغرى.

وأضافت "غانم" عبر مداخلة هاتفية على قناة الشمس 2، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى تسجل نحو ْ17 درجة مئوية، بينما تتراوح في المدن الجديدة بين 15 وْ16 درجة، وتسجل نحو ْ15 درجة في محافظات شمال الصعيد، وتكون الأجواء خلال الليل مابين مائلة للبرودة إلى باردة في معظم المحافظات.

وحذرت من الانخداع بأشعة الشمس والدفء خلال ساعات النهار، لأن درجات الحرارة تنخفض بمجرد غياب الشمس، مع وجود فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يتجاوز 12 درجة، وقد يصل إلى 15 درجة في بعض المحافظات.

وتابعت أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تتراوح بين ْ27 وْ29 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وقد تصل إلى 30 درجة بنهاية الأسبوع.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، قد تكون متوسطة أحيانًا، خاصة على مناطق بورسعيد ودمياط وشمال الوجه البحري، مؤكدة أنها أمطار اعتيادية وغير مؤثرة بشكل كبير.

واستكملت أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلية ضعيفة، وقد تكون خفيفة، وتستمر الفرص يوم الخميس، مع احتمالية سقوط أمطار على بعض مناطق حلايب وشلاتين يومي الجمعة والسبت المقبلين.

وشددت على ضرورة الحذر من الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية.

ونصحت المواطنين بارتداء ملابس خريفية مناسبة، واصطحاب جاكيت خفيف عند الخروج، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، في ظل الفارق الملحوظ بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.