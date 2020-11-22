سيدة فى دعوى طلاق : كسر لى الفك وطردنى بأطفالى لعدم قدرتى على خدمة أهله

أقامت سيدة، دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، وادعت فيها هجره لها منذ 9 أشهر، بسبب رفضها خدمة أهله، حيث امتنع عن الإنفاق عليها وصغارها الإثنان.

وأشارت الزوجة:" كنت حريصة على إرضاء أهل زوجي ومساعدتهم في الأعمال المنزلية منذ بداية زواجنا إلى أن مرضت فلم يعد باستطاعتي ولكن زوجي لم يقدر ذلك وبدء يشتمني ويضربني حتى تسبب لي بكسر في الفك السفلي ونزيف فموي ثم اهانني وطردني بأطفالي الإثنان من المنزل".

وأكملت:"ذهبت للعيش بأولادي في منزل والدتي حيث أن والدي متوفي، و حاول بعض من أهلى التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعنى من دخول المنزل لأخذ متعلقاتى الخاصة، وتهرب من دفع نفقة الأطفال، وتركنى معلقة".

وتابعت:" لم يتدخل أحدا من أهله لحل الخلافات بل كانوا يحرضونه على عدم الانفاق علي وأبنائه، وعدم تطليقي حتى لا آخذ حقوقي الزوجية منه واقنعوه بمحاولة الحصول مني على تنازل مقابل الطلاق ولكني رفضت وقررت إقامة دعوى طلاق للضرر حتى احصل على مستحقاتي منه ".