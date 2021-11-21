الكشف على 2841 حالة بسانت كاترين في ختام قافلة مشيخة الأزهر الشريف

اختتمت القافلة الطبية الموسعة التي نظمتها مشيخة الأزهر الشريف واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بمدينة سانت كاترين فعاليتها اليوم السبت.

وتابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أعمال القافلة، مؤكدًا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف على 2841 مواطن من أهالي مدينة سانت كاترين، والتجمعات والوديان التابعة لها، إضافة إلى إجراء 20 عملية جراحية، وتشخيص الاحتياج لنظارات طبية وجراحات عيون لعدد من المواطنين تمهيدًا لتسليم النظارات وإجراء العمليات لهم.

وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروف" اليوم، أن القافلة حرى تنظيمها برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس الوزراء، وإنطلقت تحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، وبتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمديرية الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر والمشرف العام على القوافل، أن تعاون مشيخة الأزهر الشريف مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء حاء لدعم المناطق الأشد احتياجًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال إن جميع الخدمات التي قدمتها القافلة بالمجان، وعند تنظيم القافلة جرى مراعاة توصيات منظمة الصحة العالمية، وما أقرته وزارة الصحة المصرية من اشتراطات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومنسق عام القافلة، أن القافلة امتد عملها على مدار ثلاثة أيام، وتمركزت في اليومين الأول والثاني بالمستشفى العام بسانت كاترين، وشهدت توافد المواطنين من مناطق الملقاه، والرصيص، والشامية، وأبو سيلة، ووادي الراحة، والسباعية علوي، والسباعية سفلي، والطرفة، والشيخ عواد، والاضباعية، والمرة والفرنجة، والنبي صالح، والخرازين، والأسقف.

وأوضح أن القافلة قامت بتوقيع الكشف في اليوم الأول على 1167 مواطن، وفى اليوم الثاني 1151 مواطن، وانتقلت لتختتم أيام علمها بالتمركز بمدرسة المستقبل بوادي فيران لتوقع الكشف على 503 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة لها.