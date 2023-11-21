رواندا تهزم جنوب أفريقيا وتتصدر مجموعتها بتصفيات المونديال

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فاز منتخب رواندا على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا... في الوقت الذي تعادل فيه منتخب ليسوتو سلبيا مع ضيفه منتخب بنين.

ويتصدر منتخب رواندا ترتيب المجموعة بأربع نقاط مقابل ثلاث نقاط لجنوب أفريقيا في المركز الثاني، ونقطتين لكل من نيجيريا وليسوتو وزيمبابوي ونقطة واحدة لبنين.

وعلى ملعب هوبي، حسم منتخب رواندا فوزه على جنوب أفريقيا بهدفين حملا توقيع إينوسنت نشوتي وجيلبرت موجيشا في الدقيقتين 12 و28.