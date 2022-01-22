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تحدث خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عن تصعيد لاعبي الأهلي الشباب للمشاركة مع الفريق الأول ببطولة كأس رابطة الأندية.

وقال بيبو، في في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "جمهور الأهلي في البداية كان يتسائل عن ناشئين الأهلي، ولماذا لا يهتم الفريق بتصعيد الناشئين".

وأضاف: "حينما بدأت العمل وجدت أن لدينا الكثير من اللاعبين المميزين، وما ظهر في مباريات بطولة كأس الرابطة هو 10 في المائة من إمكانيات قطاع الناشئين باللأهلي".

وتابع: "ومازال لدينا خطط كثيرة في قطاع الناشئين وهناك ملفات كثيرة نعمل عليها ونناقشها مع كابتن محمود الخطيب ولجنة التخطيط، لمواصلة التطوير".

واختتم: "سعيد بشكل شخصي لمصطفى شوبير حارس موهوب كل تركيزه في الملعب فقط مستواه بيزيد كل يوم، والأجمل رغم صغر سنه يمتلك صفات القائد".