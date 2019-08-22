تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مساء اليوم، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باتخاذ اللجنة قرارا بخفض سعر الفائدة على الايداع والاقراض بنحو 1%.



وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 15.75%، و16.75% على التوالى.



وتوقعت 5 بنوك استثمار، فى وقت سابق، لـ«الشروق»،أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنسبة تترواح ما بين 1 إلى 1.5%، على ان يتبعه خفض آخر فى اجتماعه خلال الشهر المقبل، وذلك لتراجع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين إلى أقل من 10%.



وقد تراجع معدل التضخم السنوى للشهر الثانى على التوالى خلال يوليو الماضى، حيث سجل 7.8% لإجمالى الجمهورية مقابل 8.9% فى يونيو الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.



ووصل معدل التضخم السنوى فى المدن إلى 8.7% فى يوليو مقابل 9.4% خلال يونيو، مسجلا أقل مستوى منذ أغسطس 2015، والذى كان 7.9%.



ويستهدف البنك خفض معدل التضخم السنوى إلى 13% «قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%»، خلال الربع الأخير من العام الحالى، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.



وكانت لجنة السياسات قد قررت تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض دون تغيير للمرة الثالثة على التوالى فى اجتماعها السابق فى يوليو الماضى، بعد أن قامت بخفض قيمته 100 نقطة أساس فى فبراير السابق، عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.



وكان «المركزى» قد رفع سعر الفائدة بنسبة 7%، منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، لاحتواء التضخم الذى صعد إلى نحو 35% بعد تحرير سعر صرف الجنيه.