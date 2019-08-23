متحدث الرئاسة: منظمة الصحة العالمية أوصت بتعميم تجربة علاج فيروس سي عالميا

علق السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مدير منظمة الصحة العالمية، قائلًا: "ما ذكره مدير المنظمة عكس الاهتمام بالنشاط المصري في مجال الصحة بشكل دقيق".

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس، أن مدير منظمة الصحة العالمية قدم إلى الرئيس تقريرًا يوثق ما حدث في مصر خلال العام الماضي في مجال الرعاية الصحية، وبشكل خاص فيما يتعلق بمبادرة "100 مليون صحة".

وتابع: "قال مدير المنظمة إن مبادرة 100 مليون صحة تعتبر غير مسبوقة في تاريخ الطب عالميًا، لأن المسح يشمل 63 مليون نسمة، وتم استخدام أدوات ذات جودة عالية، وهو ما ظهر في دقة النتائج".

وذكر أن هذا التقرير أوصى بتعميم التجربة المصرية في المبادرة على مستوى العالم كله، موضحًا أن مدير "الصحة العالمية" أشاد بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة، خاصة إنهاء قوائم الانتظار.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان