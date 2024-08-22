حزب الله يشن هجوما بالمسيرات على تجمعات لجنود الاحتلال في كريات شمونة

أعلن حزب الله اللبناني، صباح اليوم الخميس، شن هجوم بالمسيرات الانقضاضية على تجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة.

وكتب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الخميس: «شنّ مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة».

وأشار إلى أن «عناصره استهدفوا الساعة 11:30 من صباح يوم الخميس، التجهيزات ‏التجسسية في موقع جل العلام بمحلقة انقضاضية، وأصابت هدفها بشكل مباشر».

ولفت في بيان آخر إلى أن «عناصره استهدفوا عند الساعة 7:00 من صباح يوم الخميس، ثكنة برانيت بقذائف ‏المدفعية الثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة».

وشن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، سلسلة غارات على منطقة البقاع شرقي لبنان، أدت بحسب حصيلة غير نهائية عن وزارة الصحة اللبنانية، إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين.

وقالت الوزارة إن أحد الجرحى في حالة حرجة، بينما إصابة 9 آخرين، امرأة حامل و8 أطفال، متوسطة الخطورة.