السفارة الصينية لدى بيروت تدعو رعاياها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

دعت السفارة الصينية لدى بيروت رعاياها إلى مغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن، منوهة أن مخاطر السفر إلى جنوب لبنان ومحافظة النبطية «عالية جدًا».

وناشدت في بيان عبر موقعها الرسمي، اليوم الخميس، رعاياها في لبنان مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، في ظل استمرار عمل الرحلات الجوية التجارية؛ لتجنب المخاطر وضمان السلامة.

وطالبت رعاياها الذين يفضلون البقاء في لبنان بتعزيز احتياطات السلامة، والاستعداد لحالات الطوارئ بشكل فعال، وتجنب السفر إلى المناطق عالية الخطورة والمناطق الحساسة في الجنوب.

ودعت رعاياها إلى الاتصال بالشرطة في الوقت المناسب، والاتصال بالسفارة الصينية لدى لبنان، في حالات الطوارئ.

ودفع الخوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط شركات طيران عالمية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة، أو تجنب بعض المجالات الجوية غير الآمنة.

وعلّقت شركة طيران «إيجين»، وهي الناقل الوطني اليوناني، جميع رحلاتها من وإلى بيروت وعمّان وتل أبيب حتى 22 أغسطس.

ومددت مجموعة «لوفتهانزا»، وهي مجموعة الخطوط الجوية الألمانية، التي تضم أيضاً الخطوط الجوية السويسرية، وخطوط بروكسل الجوية، والخطوط الجوية النمساوية، تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان ومدينة أربيل العراقية حتى 26 أغسطس.

ونصحت بريطانيا شركات الطيران في المملكة المتحدة بعدم دخول المجال الجوي اللبناني من الثامن من أغسطس حتى الرابع من نوفمبر، مشيرة إلى «خطر محتمل على الطيران من نشاط عسكري».