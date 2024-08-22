الكونغو الديمقراطية تسجل ألف حالة إصابة بجدري القرود في أسبوع

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أُصيب أكثر من ألف شخص بفيروس جدري القرود بجمهورية الكونغو الديمقراطية في الفترة من 13 إلى 20 أغسطس الجاري.

جاء ذلك في بيان لمركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اكتُشف أكثر من 17 ألف إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بجدري القرود في البلاد منذ بداية العام، وتوفي منهم أكثر من 570 شخصا، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وفي ديسمبر 2022 أعلنت الكونغو الديمقراطية عن تفشي مرض جدري القرود على مستوى البلاد.

وظهر اسم جدري القرود أول مرة عام 1958، عندما حدثت إصابتان لمرض شبيه بالجدري في مستعمرات من القردة المحفوظة للبحوث بالدنمارك.

وينتقل جدري القرود في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي والتلامس الجلدي، وكذلك مشاركة الفراش والمناشف والملابس. وتشمل أعراض الفيروس طفح جلدي وتوعك وحمى وتضخم في الغدد الليمفاوية، بالإضافة إلى قشعريرة وصداع وألم عضلي.