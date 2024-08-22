الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإحالة مدير عام الشرطة للتقاعد

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أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مرسوما رئاسيا، بترقية العميد علام السقا إلى رتبة لواء، وتعيينه مديرا عاما للشرطة الفلسطينية، اعتبارا من 1-9-2024.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الخميس، أصدر أبو مازن، مرسوما رئاسيا بإحالة اللواء يوسف علي الحلو، المدير العام للشرطة الفلسطينية إلى التقاعد، اعتباراً من 1-9-2024.

وأمس الأربعاء، ترأس الرئيس الفلسطيني اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومساعد القائد الأعلى لقوى الأمن الفلسطينية الفريق إسماعيل جبر.

واستمع الرئيس الفلسطيني خلال الاجتماع، لتقارير قادة الأجهزة الأمنية والجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لحفظ الأمن والأمان.

وأصدر تعليماته إلى قادة الأجهزة الأمنية بزيادة الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني، وتطبيق سيادة القانون، بما يحفظ كرامة المواطن الفلسطيني، مشيدا بجهود المؤسسة الأمنية المبذولة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.