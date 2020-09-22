وكيل موازنة البرلمان يستبعد انتهاء قوانين الانعقاد السادس في أكتوبر: النواب مشغولون بالانتخابات

عمر: لا زيادات فى الضرائب.. وبكرى: جلسة الطوارئ أساسية



استبعد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، انتهاء المجلس من مناقشة قوانين خلال دور الانعقاد السادس المقرر فى أكتوبر المقبل، بسبب انشغال النواب بالاستعداد للانتخابات البرلمانى.

وقال عمر، فى تصريحات لـ «الشروق»، إنه حال انعقاد المجلس فى أكتوبر من أجل الموافقة على مد حالة الطوارئ، ستكون هناك جلسة واحدة فقط، دون استطاعة عقد جلسات أخرى، من أجل الانتخابات النيابية وترتيباتها.

كان المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية قد قال فى بيان أصدره أخيرا إنه من المتوقع أن ترسل الحكومة عددا من التشريعات إلى مجلس النواب لمناقشتها فى الوقت المتبقى من عمر دور الانعقاد السادس لمجلس النواب، موضحا أن أبرز هذه التشريعات المتوقع مناقشتها فى الفترة القادمة، مشروعا قانون التخطيط الموحد والتعديلات على قانون الضريبة المضافة.

وقال النائب ياسر عمر إن نواب لجنة الخطة والموازنة قرأوا مشروع قانون التخطيط الموحد القراءة الأولى، وقال «تبقى بعض التعديلات والصياغات التى تعدلها الحكومة»، وأضاف «من الصعب الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة واتوقع أن يخرج للنور فى الفصل التشريعى المقبل».

وبشأن التعديلات التى أعلن عنها وزير شئون المجالس النيابية على قانون ضريبة القيمة المضافة، شدد عمر على أنه لا زيادة فى الضريبة ولا لفرض قيمة جديدة، وتابع: «رئيس المجلس أحال التعديلات للجنة لكن لم نناقشها، وهذه التعديلات طبيعية بعد الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وهى تعديلات مترتبة عليه لتتسق القوانين مع بعضها، لكن لا زيادات فى الضرائب وكل ما فعلناه تيسيرات على الممول، مبدأنا لا زيادات فى الضرائب، وحافظنا على ذلك وتمسكنا باستقرار المنظومة الضريبية فى مصر».

وبشأن مخاوف المواطنين وغضبهم من أداء البرلمان بشأن الموافقة على تشريعات وقرارات تؤثر على الوضع الاقتصادى للمواطن؛ قال عمر: «الآلة الإعلامية ليست كافية والحاجات تنقلب ضدنا رغم أنها لصالح المواطن، أى إصلاح ضد الشعبية لكن فى النهاية المواطن مستفيد به».

وواصل: «الدولار كان اقترب من 20 جنيها الآن أقل من 16 جنيها، وهناك دول تنهار أمامنا مثل لبنان، الناس كلها كانت غاضبة لكن الأسعار استقرت النتيجة شعرنا بها بعد أربع وخمس سنوات، والقروض التى حصلنا عليها نفذنا بها طرق وبنية أساسية».

وقال عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مصطفى بكرى إن المؤكد أن جلسة نظر تمديد حالة الطوارئ هى الأساسية فى دور الانعقاد السادس، موضحا أنه لم تتحدد بعد مناقشة أى قوانين أخرى، كما أشار إلى إمكانية مناقشة مشروعات قوانين محدودة خلال يوم أو اثنين على الأكثر نظرا لانشغال النواب بالاستعداد للانتخابات البرلمانية.