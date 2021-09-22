 ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 229.5 مليون حالة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع حصيلة إصابات كورونا حول العالم إلى أكثر من 229.5 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 8:34 ص

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 229 مليونا و508 آلاف و37 حالة.
وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و707 آلاف و821 حالة وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 42.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 33.5 مليون حالة إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.2 مليون حالة.

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