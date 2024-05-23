الأونروا: تعليق التمويل الأمريكي والبريطاني جعل وضعنا المالي في إشكالية كبيرة

قالت مسئول مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إيناس حمدان، إن الوضع المالي للوكالة يمر بإشكالية كبيرة.

وأضافت خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن دولًا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا تعلق تمويل الوكالة، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان ولا يزال من أكبر الداعمية للوكالة.

وذكرت أن هناك مساهمات قدمت من دول عدة تأكيدا لأهمية دور الوكالة على الصعيد الإنساني وجهودها في مجال الاستجابة الإنسانية عبر دور مفصلي ليس فقط للإغاثة في قطاع غزة لكن لكل الفلسطينيين في خمس مناطق عمليات تنشط فيها الوكالة.

وأوضحت أنَّه على الرغم من ذلك، فإن الأزمة المالية لا تزال قائمة بسبب توقف التمويلات من الولايات المتحدة باعتبار أن نسبة التمويل المقدم منهما يشكل ما يقرب من ثلث الميزانية.

وأكّدت أن الأموال التي لدى الوكالة تكفي لاستمرار العمليات حتى نهاية يونيو أو أسابيع قليلة بعد ذلك، موضحة أن الأزمة المالية تشكل إشكالية كبيرة أمام عمل الوكالة.

