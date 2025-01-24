تحرير 227 محضرا تموينيا وضبط 9 أطنان أعلاف مجهولة المصدر في المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن تحرير 227 محضرًا تموينيًا متنوعًا، بالتعاون مع الوحدات المحلية، لضبط السلع مجهولة المصدر وضمان جودة رغيف الخبز.

وأوضح أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 9 أطنان من الأعلاف المجهولة المصدر في مركز تلا، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار في مركزي تلا والشهداء.

كما تحرر 122 محضرًا مخالفات للمخابز بسبب التلاعب في الوزن، وعدم النظافة، وعدم الالتزام بالمواصفات، و105 محاضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وكان اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، شدد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والمحال والمصانع لضبط الأسعار والسلع المجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية، كما تم التأكيد على سرعة التعامل مع أي بلاغات عن الغش التجاري لحماية حقوق المواطنين