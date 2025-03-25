خالد سرحان مدافعا عن عمرو دياب بعد واقعة صفعه شاب: حرام نقعد نهدم في رموزنا

علق الفنان خالد سرحان، على الانتقادات التي طالت الفنان عمرو دياب بسبب أزمته مع الشاب الذي صفعه، قائلا «عمرو دياب رمز من رموز الغناء في مصر.. حرام نقعد نهدم في رموزنا».

ورأى خلال لقائه ببرنامج «سابع سما» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الاثنين، أن الجدل حول الموضوع تجاوز حجمه الطبيعي، معلقا: «عمرو دياب رمز كبير ونجم قديم جدًا، تربينا على أغانيه وحبينا على أغانيه، وله جمهور عريض.. مش عمرو دياب اللي يتحط تحت السكينة كده».

وأشار إلى أن الخلافات بين الفنانين كانت تحدث في الماضي قبل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أنها لم تكن توثق بالصور أو الفيديو، لافتا إلى وجود تصرفات «شرسة» من بعض الفنانين تجاه الطرف الآخر قبل ظهور السوشيال ميديا.

ورد على سؤال حول رفضه الحديث عن أسماء معينة بينما يعلق على الأحداث ويكتب عنها على صفحته، قائلا: «أنا بعتبر نفسي واحد قريب من الناس وزيهم، لا أكتب أي شيء مشين أو حاجة مؤذية للآخر، أنا إنسان أقول رأيي وعمري ما قولت رأي يهين حد».

حول تجنب الفنانين التعليق على الأحداث، قال: «أنا مش ماشي على النمط الطبيعي لأي حد، أنا واحد من الناس بتكلم وأقول رأيي، ولا أكتب أي أسماء على صفحتي لا يمكن».