نتنياهو أمام الكونجرس: محور الشر الإيراني يواجه إسرائيل وأمريكا وأصدقاءنا العرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنّهم يقفون حاليا على مفترق طرق، مشيرا إلى أن العالم يغلي في هذه الآونة.

وأضاف في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، مساء الأربعاء (بتوقيت القاهرة): «محور الشر الإيراني يواجه إسرائيل والولايات المتحدة وأصدقاءنا العرب».

وأشار إلى أن ما يحدث حاليا ليس صراع حضارات، لكنه صراع بين ما سماهما البربرية والتحضر.

ولفت نتنياهو، إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل عليهما الوقوف بجانب بعضهما البعض لتنتصر ما سماها قوى التحضر سويا. وادعى أن إسرائيل ستنتصر، موضحًا أن هجمات السابع من أكتوبر تفوق هجمات 11 سبتمبر بـ20 ضعفا.

ولفت إلى أن حماس أخذت 255 شخصا من الأحياء والأموات خلال تلك الهجمات، وتم نقلهم للأنفاق في غزة، موضحا أنه تمت إعادة 135 أسيرا بمن فيهم 7 عبر عمليات تحرير.