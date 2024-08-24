ليفركوزن يقتنص فوزا ثمينا أمام مونشنجلادباخ في الدوري الألماني

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استهل باير ليفركوزن، حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني لكرة القدم بفوز مثير اليوم الجمعة على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ (3-2) في الجولة الأولى من "البوندسليجا".

فعلى ملعب بوروسيا بارك، استهل ليفركوزن التسجيل مبكرا في الشوط الأول عن طريق السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة (12). وأضاف فلوريان فيرتز الهدف الثاني (ق38).

وقلص مونشنجلادباخ الفارق في الشوط الثاني عندما سجل نيكو إلفيدي هدفا في (ق59). وأضاف تيم كلينيست هدف التعادل (ق 85).

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (ق 90+11) نجح فيرتز في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليحسم المباراة لصالح ليفركوزن.

بهذه النتيجة يحصد حامل لقب الدوري الألماني أول 3 نقاط في بداية مشواره يتصدر بها الترتيب.