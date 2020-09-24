الري: صرفنا 10 مليارات جنيه على منظومة حماية من السيول متكاملة خلال 6 سنوات

قال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير بوزارة الري والموارد المائية، إن الوزارة صرفت عشرة مليارات جنيه على منظومة حماية من السيول متكاملة، خلال ست سنوات فقط.

وأضاف الظاهر، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأربعاء، أن الوزارة خصصت أربعة مليارات جنيه لمنشآت الحماية من السيول في سيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، مشيرًا إلى تخصيص حوالي ثلاثة مليارات جنيه لحماية المنشآت الشاطئية.

وأشار إلى حماية أكثر من 120 كم على السواحل الشمالية، لافتًا إلى تخصيص ثلاثة مليارات جنيه لإنشاء محطات رفع، لرفع المياه الزائدة عن الترع والمصارف.

وذكر رئيس إدارة شؤون مكتب الوزير بالري إلى أن الوزارة نفذت أكثر من 57 ألف إزالة تعديات على نهر النيل، منوهًا إلى أنه حدث في نفس التوقيت أكثر من 60 ألف تعدي.

وتابع: «إحنا بنزيل وعجلة التعدي شغالة، ونريد تأمين قطرة المياه»، مضيفًا أن الوزارة ناشدت المحافظات التي يمر بها فرعي دمياط ورشيد، الإجلاء الفوري لأي شكل من أشكال التعديات على الجزر النيلية، حفاظًا على الأرواح.