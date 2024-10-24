نائب المستشار الألماني يرى تشابهات بينه وبين الرئيس الأوكراني

يرى نائب المستشار الألماني روبرت هابيك نفسه على "نفس موجة" الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال هابيك في المدونة الصوتية الخاصة بمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية إنه عقب تولي زيلينسكي منصبه نظر إليه البعض على أنه "ممثل كوميدي أصبح فجأة رئيسا"، وأضاف: "لقد عايشت الأمر أيضا بشكل مختلف منذ البداية... أنا أيضا مؤلف كتب أطفال فخور. ربما يكون في ذلك نوع من تقارب الأرواح، حيث دخلنا إلى عالم السياسة من مهن أخرى".

وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد وينتمي لحزب الخضر: "لقد كان الأمر مناسبا منذ البداية ولم أشعر أبدا أنه [زيلينسكي] لم يكن جادا بأية حال من الأحوال... وجدت في كل الأحوال رجلا مليئا بالقناعة الداخلية والحماس لجعل بلاده دولة حديثة في أوروبا".

وسلط هابيك الضوء بشكل خاص على قدرة الرئيس الأوكراني على التعاطف، وقال: "أرى في زيلينسكي شخصا يعاني مع شعبه، وربما تعلم أيضا إبداء التعاطف في المواقف في ضوء خلفيته المهنية".

ويرى هابيك الأمر بشكل مختلف تماما مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث قال: "إنه لا يبكي مثل زيلينسكي، أو يذرف دمعا. إنه يضحي بجنوده الشباب بمئات الآلاف دون أن يرف له جفن".