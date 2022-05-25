أعلنت محافظة الجيزة أنه قطع خدمة مياه الشرب لمدة 8 ساعات غدا الخميس في بعض المناطق بحي الهرم.

وأوضحت المحافظة أن ذلك يأتي في إطار تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل بمختلف القطاعات،

حيث نفذت شركة مياه الشرب الشرب والصرف الصحى بالجيزة خط بديل لخط طرد 800 مم رافع الصرف الصحي بمحطة منشأة البكارى نظراً لحدوث تأكل به.



وأضافت أنه لتنفيذ أعمال ربط الخط الجديد بشبكة الخطوط الخاصة بالمحطة ستضطر الشركة لقطع الخدمة اعتبارا من العاشرة مساء غد الخميس وحتى السادسة صباح الجمعة.



وتابعت أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي: (منشأة البكارى، الطوابق، المريوطية فيصل حتى منشأة البكارى، شارع فيصل من الطوابق وحتى المريوطية).



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، كما تسير شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات محملة بالمياه لأغراض الشرب عند الطلب على رقم طوارئ (125).