من هو أحمد الحفناوي مقتنص أول ذهبية للعرب في أولمبياد طوكيو؟

أكد السباح التونسي والبطل الأولمبي أحمد أيوب الحفناوي أن فوزه بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، هو تتويج لفترة عمل طويلة ومجهوده وكل من سانده في الفترة الماضية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار الحفناوي إلى أنه صناعة تونسية 100% حيث تدرب خلال السنوات الماضية تحت قيادة مدربين تونسيين حتى حقق هذا الإنجاز.

وتوج الحفناوي اليوم الأحد، بذهبية سباق 400 متر حرة، لتكون أول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد الحالي.

وأحرز الحفناوي المركز الأول متفوقا بفارق 16ر0 ثانية أمام الأسترالي جاك ماكلوجلين الذي أحرز الفضية، وجاء الأمريكي كيران سميث في المركز الثالث لينال الميدالية البرونزية.

يأتي تتويج الحفناوي (18 عاما) بالميدالية الذهبية بعد 3 أعوام من إحراز المركز الثامن في السباق نفسه في أولمبياد الشباب 2018 الذي أقيم في بوينس آيرس الأرجنتينية.

وقطع الحفناوي مسافة السباق في 3 دقائق و36ر43 ثانية، وتلاه ماكلوجين في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و52ر43 ثانية وكيران بزمن 3 دقائق و94ر43 ثانية.

من هو أحمد الحفناوي؟

* تونسي الجنسية

* يبلغ من العمر 18 عاما

* فاز عن نادي الترجي التونسي ببطولة تونس في سباقي 400 و800 متر سباحة حرة.

* يشرف على تدريبه مدربان تونسيان.

* يدرس بالمعهد الرياضي "بيار دو كوبرتان" في العاصمة التونسية ومتخصص في صناعة الأبطال في جميع الرياضات.

* فاز بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر سباحة حرة في الألعاب الأفريقية للشباب.

* فاز بميدالية فضية وثلاثة ميداليات برونزية في البطولة الأفريقية، تباعا في سباقات تتابع 200 متر سباحة حرة، و800 متر سباحة حرة، و1500 سباحة حرة وتتابع 100 سباحة حرة.

* حاليا يسعى للدراسة في إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.