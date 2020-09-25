إجراء تجربة طوارئ بمطار القاهرة لحالة اشتباه إصابة راكب بفيروس كورونا

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم، إجراء تجربة طوارئ لحالة اشتباه بإصابة أحد الركاب بفيروس كورونا، على متن طائرة قادمة إلى مصر.

بدأت التجربة عقب قيام قائد الرحلة بإبلاغ برج المراقبة الجوية عن وجود راكب تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد اكتشافها من قبل أحد أفراد الضيافة الجوية، وتم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة وتخصيص دورة مياه له ومضيف جوى واحد؛ للتعامل معه بوسائل التعقيم والتطهير اللازمة.

وتم تبليغ إدارة الحجر الصحي بالمطار لتجهيز سيارة إسعاف مجهزة وفريق طبي متكامل لاستقبال الراكب، وفور هبوط الطائرة بالممر الذى تم تخصيصه من قبل برج المراقبة بعيدا عن الممر المعتاد لهبوط الطائرات، وعقب إخلاء الطائرة من جميع الركاب تم نزول الراكب من باب مخصص له ونقله بسيارة الإسعاف لمكتب الحجر الصحي لإجراء الفحص الطبي عليه دون العبور من صالة الركاب، واتخاذ الاحتياطات الوقائية الموصى بها خلال التعامل معه.

وفور التأكد من إيجابية الحالة بعد إجراء الفحوصات الطبية تم التواصل والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ونقله بسيارة الإسعاف من خلال باب 35 بالمطار لأحد مستشفيات العزل، كما تم أيضا عزل عضو طاقم الضيافة الجوية المسئول عن التعامل مع الحالة لمدة أسبوعين، وقيام مسئولي السلامة الصحية والوقائية بتطهير وتعقيم الطائرة وحقائب الركاب وفقا لتوصيات وزارة الصحة والسكان والمنظمات الدولية، بما يضمن سلامة وصحة جميع الركاب والعاملين.

حضر التجربة جمال الجندي رئيس قطاع العمليات بشركة ميناء القاهرة الجوي، وأحمد رمضان مدير مبنى الركاب رقم (3)، والدكتورة أميرة سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للجودة ورئيس لجنة الأزمات بالوزارة، والطيار محمود صقر نائب مدير مركز العمليات المتكامل، وعدد من أعضاء لجنة الأزمات.