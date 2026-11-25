قال الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علوم المناعة ومدير مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، إنّ التطور في مجال علاج الأورام وتشخيصها أصبح سريعًا بصورة كبيرة، بعدما كان الوصول إلى تطور علاجي أو تشخيصي جديد يستغرق من خمس إلى عشر سنوات، ثم تقلصت المدة إلى خمس سنوات، وبعدها إلى سنة، بينما أصبح من الممكن حاليًا أن يفاجأ الأطباء في الصباح باكتشاف علمي كبير جرى تطبيقه بالفعل، وهو ما يمنح الأمل لكل مريض في ظهور تطورات جديدة في أي وقت، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأضاف في لقاء مع خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ الذكاء الاصطناعي رفع القدرة على التشخيص بنسبة 25%، وأصبح هذا التطور مطبقًا بالفعل، موضحًا أن زيادة القدرة على التشخيص تؤدي إلى تشخيص أفضل واكتشاف المرض مبكرًا، وهو ما ينعكس على فرص العلاج.

وأشار إلى أهمية قوة إرادة المريض، مستشهدًا بحالة مرضية في عائلته كانت تتمتع بإرادة قوية للغاية، وكانت تقاوم الورم وترفض الاستسلام له، حتى شُفيت منه بالفعل، مؤكدًا أن هناك أبحاثًا علمية تُجرى حول مفهوم يُعرف باللغة الإنجليزية باسم «Locus of Control»، ويعمل عليه مع عدد من زملائه.

وأوضح أن قوة الإرادة ترتبط بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، والثقة في الطبيب والعلاج، والتمسك بالأمل والبحث العلمي، إلى جانب الدعم الذي يحصل عليه المريض من أسرته، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يكون الدعم النفسي المتخصص متاحًا للمرضى بصورة دائمة.

وأكد أن الأسرة تتحمل دورًا كبيرًا في مساندة المريض، لأن الإنسان عندما يشعر بالتعب، حتى لو كان مصابًا بالإنفلونزا، تتأثر حالته المعنوية، مشددًا على أن الحالة النفسية والمعنوية تؤدي دورًا مهمًا في رحلة العلاج.

ولفت إلى وجود محور معروف يربط بين المخ والغدد الصماء والجهاز المناعي، وهو ما يعزز أهمية الاهتمام بقوة الإرادة والحالة النفسية للمريض، إلى جانب العلاج الطبي، ودور الأسرة في تقديم الدعم اللازم له.