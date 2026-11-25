قال الدكتور محمد لبيب سالم، أستاذ علوم المناعة ومدير مركز التميز لأبحاث السرطان بجامعة طنطا ورئيس الجمعية المصرية لأبحاث السرطان، إنّ مصر تشارك في الأبحاث العلمية الخاصة بالسرطان، ولا تكتفي بانتظار ما يتم التوصل إليه في الخارج، موضحًا أن المركز يُجري أبحاثًا متخصصة، ويمكن إتاحة روابط الأبحاث التي يعمل عليها، كما سبق أن ناقش مع الدكتورة علا خورشيد عددًا من هذه الدراسات قبل اللقاء.

وأضاف في لقاء مع خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ المركز يركز على فهم سلوك الورم والخلايا المناعية، وكيفية الاستفادة من هذه المعرفة للوصول إلى حلول مستقبلية على مستوى التشخيص أو العلاج، مشيرًا إلى أن طبيعة عمل المركز بحثية بالأساس، وليست مرتبطة فقط بتوفير الأدوية المطروحة في الأسواق.

وأوضح أن بعض العلاجات الحديثة، ومنها الجيل الثاني من العلاج المناعي الذي يعمل على فك الارتباط أو إغلاق نقاط الاتصال بين الخلايا الورمية والخلايا المناعية، بدأ في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، ثم وصل إلى مصر بعد نحو ثلاث أو أربع سنوات من ظهوره في تلك الدول.

وأشار إلى أن المدة التي تفصل بين وصول العلاج إلى الجمهور في الأسواق العالمية ووصوله إلى الجمهور المصري قد تصل في بعض الحالات إلى ستة أشهر أو سنة على الأكثر، موضحًا أن تقييم العلاج ونقل الخبرة المرتبطة باستخدامه إلى مصر قد يستغرق وقتًا أطول، وربما يصل إلى عامين.

وأكد أن هذه المدة ليست طويلة، لافتًا إلى أن العلاج يكون متاحًا على المستوى العالمي، لكن انتقال الخبرة المتعلقة به وتقييمه والاستفادة منه محليًا يحتاج إلى إجراءات ووقت، وهو ما يختلف عن الفترة التي يستغرقها وصوله إلى الجمهور المصري بعد طرحه عالميًا.