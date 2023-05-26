خالد عبد العزيز: نجاح الحوار الوطني مرهون بخروج قرارات تمس المواطن شخصيًا

قال المهندس خالد عبد العزيز مقرر لجنة الحوار المجتمعي، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، إن مقياس نجاح الحوار الوطني، مرتبط بنوعية القرارات التي ستخرج عنه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «المصري أفندي»، تقديم الإعلامي محمد علي خير، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الخميس، أن الحوار الوطني سينجح إذا تم اتخاذ قرارات تمس المواطن بشكل شخصي، متمثلة في الأسعار، المواصلات، تعليم أولاده، أو صحته، مؤكدًا أن الإعلام والدراما اصبحوا مُهمين بالنسبة للمواطنين وكذلك الرياضة التي تعتبر متنفس للكثيرين.

وعن ملف الكرة في مصر، أكد أنها ليست في أحسن حالاتها ولكن ستتحسن وهناك أمل كبير في رفع مستواها، منوهًا أنه متفائل بالمدرب الجديد للمنتخب المصري سيكلف فيتوريا، بالإضافة إلى وجود مجموعة من اللاعبين المتميزين، معربًا عن أمله في وصول المنتخب لكأس العالم وتحقيق مستوى جيد إفريقيا خلال السنوات القادمة.

وعن توقعاته لمباراة الفريق الأهلي مع فريق الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، «أتمنى أنه يفوز بإذن الله، وكولر مدير فني ممتاز، ولما جيه مألفش وبيلعب بنفس طريقة الأهلي، ولكن رفع مستوى اللاعبيه وعطاهم ثقة».

وذكر أنه كان ضد سياسة المدير الفني لنادي الزمالك كارلوس أوسوريو، بسبب تغييره لمراكز اللاعبين ما أدى إلى ارتباك اللاعبين وبالتالي أضعف ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن الجماهير فقدت الثقة فيه وليس حصافة من المدير الفني أن يبدأ بتغيرات جذرية في طريقة اللعب من أول مباراة.



