وزير الرياضة: لجنة المتطوعين هي خط الدفاع الأول عن مونديال اليد مصر 2021

أنهت لجنة المتطوعين بالنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، اليوم الأول لتدريب متطوعي محافظة القاهرة والمحافظات القريبة منها، واللذين تم ترشيحهم لخوض البرنامج التدريبي الخاص بالبطولة.

وتوافد 500 متطوع إلى مسرح وزارة الشباب والرياضة، وقامت اللجنة بتقسيمهم إلى دفعتين بواقع 250 متطوع في كل مرة وسط تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا عن طريق إجراء اختبار الحرارة قبل الدخول للتسجيل إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وشهد البرنامج التدريبي ثلاثة محاور رئيسية الأول تناول فيه الدكتور شريف أبو العينين رئيس اللجنة معلومات عامة عن البطولة، ثم الحديث عن دور لجنة المتطوعين بشكل عام في البطولة ودور المتطوع بشكل خاص وما هي حقوقه وواجباته وذلك خلال مشاركته في تنظيم هذا الحدث العالمي ، بينما كان المحور الثالث خاص بالرد على أسئلة واستفسارات المتطوعين.

هذا وقد حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة المتطوعين في اليوم الأول بالبرنامج التدريبي.

صرح صبحي "الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقف وراء إنجاح بطولة مصر 2021".

وقد أكد الوزير "لجنة المتطوعين هي خط الدفاع الأول في البطولة"، في إشارة منه إلى أهمية الدور الذي سيلعبه المتطوع في هذه البطولة وذلك عن طريق الاحتكاك بكافة عناصر المنظومة وتقديم أفضل صورة ممكنة.

وقال صبحي "المتطوع يعد بمثابة مرايا تعكس دور الشباب المصري في إنجاح مثل هذه البطولات الكبيرة والتحديات الصعبة، نثق في اللجنة بقيادة أبو العينين وقدرته على تدريب وتأهيل المتطوعين بالشكل الذي يسمح لهم بتقديم صورة مميزة عن مصر".

واختتم الوزير تصريحاته خلال زيارته لمسرح الوزارة، أنه يركز بشكل شخصي مع الشباب المتطوعين معتبرا هذا من صميم عمل الوزارة ، ومؤكدا أنه يسعى دائما للتواصل المستمر مع جموع الشباب في مختلف ربوع مصر.