قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، إن المحافظة خاطبت أصحاب المحال التجارية بوسط البلد خلال الأيام الماضية، لإزالة البروز واللافتات وتعديلها، لتنفيذ مخطط تطوير القاهرة الخديوية.



وأوضح عوض، في تصريحات لـ"الشروق"، أن المنطقة وبالأخص "وسط البلد" بها أكثر من 500 عقار يشكلون تحفا فنية بقلب العاصمة، عملت المحافظة على إحياء الطرز المعمارية وإعادة الرونق لحضاري لها، حتى تضاهي العاصمة في جمالها العواصم الأوربية.



وأضاف أن الجهات المعنية بدأت ترميم 300 عقارا ذات طراز معماري، على غرار تطوير ميدان التحرير، مؤكدا أن الهدف من توحيد وجهات العقارات والمحلات هو إحياء تاريخ القاهرة الخديوية الذي يقصدها الكثير من الزوار من مصر وخارجها.



ولفت إلى أن ذلك يتم بتعاون الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة مع الشركة المالكة للعقارات التراثية بوسط البلد، وجهاز التنسيق الحضاري، ورؤوساء الأحياء التابعة للمنطقة الخديوية، بجانب أصحاب المحال، موضحا أن عملية توحيد لافتات المحلات بالقاهرة الخديوية يعيد لها تراثها القديم الذي تتمتع به تلك المنطقة، لإحياء السياحة الداخلية.



وقال اللواء محمد عقل، رئيس حي غرب، إن جهاز التنسيق الحضاري لديه مخطط كامل لإعادة الروح الثراثية للمنطقة مرة أخرى بعد تعدي الباعة وأصحاب المحلات عليها، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيشعر ويلاحظ المواطنون بتطوير شارع قصر النيل والشواربي وبالأخص ميادين القاهرة الخديوية.



وأكد أن هناك مخططا يستهدف استعادة المنطقة التراثية رونقها الحضاري التي يميزها عن غيرها من المناطق وتسعى القيادة السياسية في الانتهاء منه، مضيفا أنه في غضون أيام ستصبح المنطقة الخديوية مزارا كبيرا أمام السياح والجمهور.