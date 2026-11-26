أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا مجددًا دعم الاتحاد الأوروبي لمسار انضمام دول غرب البلقان إلى عضويته، مشددًا على أن التوسع الأوروبي يمثل فرصة حقيقية أمام دول المنطقة، يتعين عليها اغتنامها من خلال الالتزام بالإصلاحات المطلوبة.

وقال كوستا - في مؤتمر صحفي عقب القمة، التي عقدت اليوم بين الاتحاد الأوروبي ودول غرب البلقان - إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان تزداد أهمية في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، لافتًا إلى أن القمة بحثت سبل الارتقاء بالتكامل التدريجي لدول المنطقة مع الاتحاد، بما يحقق مزيدًا من المنافع لمواطنيها.

وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزته الجبل الأسود وألبانيا يؤكد أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليس مجرد طموح بعيد، بل فرصة حقيقية، موضحًا أن العمل بدأ هذا العام على صياغة معاهدة انضمام الجبل الأسود، للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، فيما شرعت ألبانيا في إغلاق عدد من فصول التفاوض.

وشدد كوستا على أن مسار الانضمام لا يقتصر على تنفيذ الإصلاحات، بل يتطلب أيضًا تعزيز التعاون الإقليمي والمصالحة وعلاقات حسن الجوار، وتسوية القضايا الثنائي، داعيًا دول غرب البلقان إلى تجاوز خلافات الماضي والتركيز على المستقبل.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيظل الشريك الأكثر ثباتًا لدول غرب البلقان، مشيرًا إلى أن المصالحة والسلام شكلا أساس بناء الاتحاد الأوروبي، وأن التوسع كان عنصرًا أساسيًا في ترسيخ هذه الأهداف.