أوقفت قاضية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار يلزم مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية بتسليم نسخة رقمية من بطاقات الاقتراع وسجلات أخرى خاصة بانتخابات عام 2020، والتي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق من العام الجاري، إلى مجلس الانتخابات بالولاية.

وكانت قاضية المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، كيلي لي إيليربي، أصدرت أمس الثلاثاء، قرارا يلزم مسؤولي الانتخابات بالمقاطعة بتسليم السجلات إلى مجلس الانتخابات بحلول الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

ولكن عقب تقديم مسؤولي الانتخابات بالمقاطعة إخطارا بالطعن على القرار، وافقت القاضية على طلب المقاطعة وقف تنفيذ أمرها لحين البت في الطعن.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي نفذ مذكرة تفتيش في مقر إدارة الانتخابات بمقاطعة فولتون في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، بحثا عن سجلات تتعلق بانتخابات 2020، وغادر الموقع حاملا مئات الصناديق التي تحتوي على بطاقات الاقتراع وسجلات أخرى.

وسبق للمقاطعة أن حاولت دون جدوى استصدار أمر قضائي يلزم السلطات بإعادة هذه السجلات، لكن الحكومة الفيدرالية سلمتها نسخة رقمية مما قالت إنه السجلات التي تمت مصادرتها.