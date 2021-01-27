 وفاة فينجلوس مدرب منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق - بوابة الشروق
الأربعاء 27 يناير 2021 12:12 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

وفاة فينجلوس مدرب منتخب تشيكوسلوفاكيا السابق

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يناير 2021 - 12:04 م

أعلن الاتحاد السلوفاكي لكرة القدم، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، وفاة جوزيف فينجلوس، مساعد المدير الفني لمنتخب تشيكوسلوفاكيا السابقة، الذي فاز ببطولة أوروبا في 1976، عن عمر يناهز 84 عاما.

وذكر الاتحاد السلوفاكي إن فينجلوس كان "أعظم شخصية في كرة القدم السلوفاكية".

وكان فينجلوس مدربا مساعدا عندما تغلب منتخب تشيكوسلوفاكيا حينذاك على منتخب ألمانيا الغربية السابقة ، حامل اللقب، بركلات الترجيح في نهائي بطولة أمم أوروبا 1976 ليحقق منتخب تشيكوسلوفاكيا لقبهم الوحيد في كرة القدم العالمية.

وبعدها بأربعة أعوام قاد فينجلوس الفريق لاحتلال المركز الثالث في 1980 كمدير فني.

وعمل فينجلوس لفترة طويلة كمدير فني، حيث تولى تدريب المنتخب الأسترالي، والعماني وماليزيا وسلوفاكيا، بينما درب أندية أستون فيلا الإنجليزي وسلتيك الإسكتلندي وفناربخشة التركي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك