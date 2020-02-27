موسيماني: برشلونة لم يحقق أرقام فايلر في الأهلي

"أرقام فايلر مع الأهلي لم يحققها برشلونة" ، هكذا بدأ يتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، حديثه عن الأهلي، منافسه في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي مساء السبت، نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي.

وأكد موسيماني، في تصريحاته التلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي مصر": "الأهلي فريق كبير وفاز بكل المباريات في الدوري، وأحرز 45 هدفا واستقبل 3 أهداف فقط في شباكه، هذا الرقم لم يحققه برشلونة ويوضح قوة فريق الأهلي، لا أعتقد أن نتيجة الموسم الماضي ستتكرر هو أمر يحدث مرة واحدة في التاريخ".

وكشف: "لدينا لاعبون مهمون مصابون، ولم يكونوا موجودين معنا في آخر 3 مباريات ولكن حققنا الفوز، لن نختلق أعذارا وسنجد البدلاء، الإصابات تعد جزءًا من كرة القدم".

واختتم: "واجهت الفرق المصرية كثيرًا وحققت نتائج جيدة أمام الزمالك والأهلي، ولن أقول إننا الأفضل ولكن كنا جيدين في يومنا معهم".