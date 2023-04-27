نقابة أطباء السودان: 69% من مستشفيات مناطق الاشتباكات خارج الخدمة

قالت نقابة أطباء السودان، إن 69% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، لافتة إلى توقف 60 مستشفى عن الخدمة، من أصل 86 مستشفى أساسيًا في العاصمة الخرطوم والولايات.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن قوات عسكرية اقتحمت وسيطرت على المعمل القومي للصحة العامة «استاك».

ولفتت إلى قصف 14 مستشفى وتعرض 19 آخرين للإخلاء القسري، قائلة إنه «من أصل 86 مستشفى أساسية في العاصمة والولايات، يوجد 26 مستشفى يعمل بشكل كامل أو جزئي (بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط)».

ونوهت أن الـ26 مستشفى مهددة بالإغلاق أيضًا؛ نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.

وأشارت إلى تعرض 6 عربات إسعاف للاعتداء من قبل القوات العسكرية، منوهة أن «غيرها لم يسمح لهم بالمرور لنقل المرضى وإيصال المعينات».

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، حسبما أفاد مراسل «سكاي نيوز عربية».

وتعد الاشتباكات خرقا جديدا للهدنة المقررة بين طرفي الصراع في السودان، بعد 12 يوما من بدء أعمال العنف.

وتسببت المعارك التي بدأت في 15 أبريل الجاري، في مقتل 512 شخصا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقا لوزارة الصحة السودانية، فضلا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.