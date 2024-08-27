 مصدر أمني يكشف مزاعم الإخوان حول وفاة شخص داخل قسم شرطة بسوهاج - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أغسطس 2024 8:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مصدر أمني يكشف مزاعم الإخوان حول وفاة شخص داخل قسم شرطة بسوهاج

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أغسطس 2024 - 8:07 م

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء وفاة شخص داخل قسم شرطة بسوهاج بزعم تعرضه لانتهاكات، وعدم تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة، اعتباراً من 9 أغسطس الجاري على ذمة قضية مشاجرة بدائرة قسم شرطة جرجا بين طرفين استُخدم خلالها الأسلحة النارية والبيضاء، ولمعاناته من تاريخ مرضي تم عرضه بتاريخي 12 و14 الجاري على إحدى المستشفيات، وصرف العلاج اللازم له.

كما أنه بتاريخ 18 أغسطس الجاري، شعر بحالة إعياء وضيق بالتنفس وعلى الفور تم نقله إلى إحدى المستشفيات وتقديم الإسعافات له إلا أنه توفي.

وأشار المصدر، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك