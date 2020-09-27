قال أحمد عبدالخالق، مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة قنا، إن السيول أكبر الأزمات التي تتعرض لها المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة يحدها من الشمال سوهاج ومن الجنوب الأقصر ومن الشرق البحر الأحمر ومن الغرب الوادي الجديد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «DMC»، مساء السبت، أن المحافظة تتخذ إجراءاتها بشكل كامل، للحد من أخطار أزمة السيول التي قد تدمر أعدادًا كبيرة من المنازل.

ولفت إلى عقد اجتماعات مع جميع الجهات المعنية؛ لمواجهة الحدث منذ بدء موسم السيول في مصر، قائلًا إن المحافظة تعتمد على المستويات الثلاثة لإدارة الأزمة.

وأشار مدير الإدارة العامة للأزمات بمحافظة قنا أن المستوى الأول هو ما قبل الأزمة بمراجعة ثلاثة أمور أساسية هي؛ مراجعة المعدات وصلاحيتها، ومخرات السيول ومدى استيعابها لكميات المياه التي تتعرض لها، ومراجعة مهام الإغاثة.

وحذرت الوحدة المحلية لمجلس ومدينة الوقف، في محافظة قنا، المواطنين المقيمين في بيوت على أراضي طرح نهر النيل، والتي يبلغ عددها نحو 1000 منزل، من الغرق بسبب ارتفاع منسوب المياه في النهر.

وقال محمود ثابت، رئيس مجلس مدينة الوقف، إنه تم تعميم منشور صادر من مجلس الوزراء ومن وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، يتضمن تحذير المواطنين الذين تقع منازلهم على أراضي طرح النهر.