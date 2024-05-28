 شوبير: الخطيب رفض رحيلي عن الأهلي.. والشناوي مثلي الأعلى - بوابة الشروق
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شوبير: الخطيب رفض رحيلي عن الأهلي.. والشناوي مثلي الأعلى

محمد عاطف
نشر في: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 2:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 28 مايو 2024 - 2:21 ص

قال مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس النادي رفض خروجه على سبيل الإعارة في أكثر من مناسبة.

وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية: «فكرت في الخروج على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة عدة مرات، ولكن وجهة نظر النادي لم تسمح بذلك الأمر».

وتابع: «الخطيب رفض خروجي على سبيل الإعارة، وسألت أمير توفيق - مدير التعاقدات في ذلك الوقت - عن سبب بقائي دون أن أفعل شيئا، فأخبرني أنها وجهة نظر الخطيب وأنه يرى لي مستقبل أفضل هنا».

وأكمل: «مثلي الأعلى محليا هو محمد الشناوي، وعالميًا مانويل نوير، وأتمنى أن أتمكن من اللعب في نفس المستوى الذي يلعب به».

وواصل شوبير: «صلاح رفع سقف طموحات الاحتراف لجميع اللاعبين، والدوري الإنجليزي هو الأقوى بالعالم وأتطلع للانتقال هناك».

وأتم: «لا أقول إني رقم 1 في حراسة المرمى بمصر، ولكنني أحضر نفسي لأصبح الرقم 1 في منتخب مصر».


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