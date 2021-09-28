إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك التاريخية بالأقصر بألوان مميزة احتفالا بيوم السياحة العالمي

أضاءت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، واجهة معابد الكرنك بألوان ساحرة، احتفالا بيوم السياحة العالمي.

وقال حاتم الصغير مدير عام شركة الصوت والضوء بالكرنك، إن معابد الكرنك التاريخية شاركت باليوم العالمي للسياحة، على طريقتها الخاصة، وذلك من خلال إضاءة واجهة مجمع معابد الكرنك مساء اليوم بألوان مميزه، كما عرضت عروض الصوت والضوء بألوان ساحرة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفالات بيوم السياحة العالمي الـ41، بالتنسيق مع السلطات المعنية بديوان عام محافظة الأقصر.

وأوضح الصغير أنه تم توجيه دعوة لجميع السياح من حول العالم بزيارة مصر بشكل عام، والأقصر بشكل خاص والتي تضم ثلثي آثار العالم وتتميز بالطقس المعتدل والطبيعة الخلابة.

وأضاف الصغير أن قطاع السياحة بأكمله يأمل في بداية جديدة وعودة قوية خصوصا مع اتخاذ الدولة المصرية الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين مع التطلع لعودة السياحة بالتدفق على المناطق الأثرية والسياحية في مختلف المحافظات.